San Bartolomeo in Galdo: alla guida in stato di ebbrezza, denunciato

Nel weekend appena trascorso i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno intensificato il servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore. Un uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché controllato alla guida di un’automobile con un tasso alcolemico di quasi 1 g/l. Per lui anche il ritiro della patente.



I militari hanno, inoltre, comminato anche 3 sanzioni amministrative, per 334 euro totali, contestando infrazioni per circolazione contromano e guida con patente scaduta di

validità, ritirando una patente e decurtando complessivamente 18 punti da patenti di guida.

Per il servizio sono state impiegate 20 pattuglie, controllate 85 persone, 69 veicoli e 9 esercizi pubblici.