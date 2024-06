Rimane elevata la percentuale di fumatori nel Sannio, nonostante negli ultimi anni, il fenomeno sia fase calante rispetto al passato ma i numeri rimangono ancora abbastanza elevati. La maggioranza degli adulti tra i 18 e i 69 anni non fuma o ha smesso di fumare. Secondo l'Iss (istituto superiore della Sanità), in Italia fuma un adulto su quattro ma la percentuale sale tra i giovani perché almeno il 30% della popolazione di ragazzi in una fascia di età compresa tra i 15 e i 30 anni, fa uso di sigarette tradizionali, elettroniche oppure svapa.

IL TREND

Un trend confermato anche nel Sannio dove l'allarme dei danni provocati dal fumo prolungato di sigarette, è stato lanciato in più occasioni da Mario Del Donno, primario di Pneumologia del Rummo. «Nel reparto di Pneumologia dell'azienda ospedaliera – spiega Del Donno – abbiamo un centro antifumo in cui arrivano solo 10-15 persone all'anno che vogliono smettere di fumare, contro le 150 che arrivavano nel centro di Parma dove ho lavorato prima di tornare nel Sannio. Abbiamo a disposizione farmaci che disabituano al fumo e nella mia scrivania ho un bocchino con una capsula di nicotina che può servire ai fumatori per conservare la gestualità, riducendo gli effetti negativi del fumo». I danni provocati dal fumo non sono immediati ma diventano evidenti e spesso irreversibile a distanza di anni. Secondo Del Donno «gli strumenti per combattere quella che dobbiamo considerare una dipendenza, perché la nicotina dà dipendenza, e non un vizio, ci sono ma manca la volontà individuale di adottare le misure necessarie per smettere di fumare perché il fumo è un piacere ed è un killer subdolo e silenzioso che colpisce nel tempo. Il nostro compito è quello di eradicare la dipendenza dal fumo che è alla base dei tumori, non solo polmonari, della broncopneumopatia cronica ostruttiva, delle bronchiti croniche, dell'enfisema polmonare, di patologie cardiovascolari perché i pazienti arrivano in ospedale quando sono già nella fase di “malattia”. Invece, bisognerebbe fare prevenzione prima di arrivare alla malattia, anche attraverso la diffusione di ambulatori di Pneumologia sul territorio per evitare di dover prendere in carico malati cronici destinati a essere oggetto di cure per tutta la vita».

I NUMERI

Tra gli adulti c'è una maggiore consapevolezza dei danni prodotti dal tabacco e dalla nicotina ma «attualmente – conclude il primario - c'è una sensibile ripresa del fumo tra i giovani ed è proprio da lì che deve cominciare l'attività di prevenzione e di promozione di stili di vita corretti. Sono anni che continuo a battere sui danni provocati dal fumo e dall'inquinamento atmosferico sull'appartato respiratorio nell'ottica di svegliare le coscienze». La Campania, insieme all'Umbria, è in testa alla classifica delle regioni con le più alte quote di fumatori. Secondo le statistiche, circa uno studente su tre, tra i 14 e i 17 anni fa uso di sigarette o succedanei e tra le ragazze, nella stessa facia di età, il consumo è in percentuale leggermente maggiore rispetto ai coetanei maschi. Il consumo medio giornaliero è di circa 12 sigarette, tuttavia 22 fumatori su 100 ne consumano più di un pacchetto, e si concentra soprattutto nel weekend. In circa un caso su tre i genitori sono a conoscenza del fatto che i ragazzi utilizzano un prodotto a base di tabacco o di nicotina e sembrano tollerare di più l'utilizzo dei nuovi prodotti rispetto alla sigaretta tradizionale. L'istituto superiore della Sanità rimarca che il marketing sempre più aggressivo dei prodotti a base di nicotina, nei confronti di questa fascia di età, sta facendo in modo che il loro uso sia sempre più diffuso. Strumenti, come il packaging e l'aspetto esteriore dei dispositivi sempre più accattivante, insieme ai sapori fruttati più vicini ai gusti dei giovani, contribuiscono non poco a preferire la sigaretta elettronica a quella tradizionale.