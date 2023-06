È ancora allarme per le polveri sottili a Benevento. L'estate potrebbe regalare qualche giornata a piedi come nel periodo prima del Covid. L'aria che si respira è tra le meno inquinate in Campania da questo punto di vista, va meglio anche della media nazionale, ma i parametri dicono che il livello di Pm 2,5 registrato nel 2022 è triplo rispetto alla soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della Sanità, e quest'anno si è sulla stessa strada. Non solo. Dopo la pausa per il Covid la situazione sta lentamente risalendo ai numeri prepandemia. E non è certo un bene, considerati i danni alla salute.

A fornire questi numeri è la società svizzera IQAir, che studia i livelli atmosferici di inquinamento a livello globale e che ha sviluppato un indice di qualità dell'aria, come pure il periodico report dell'Arpac. Lo scorso anno Benevento ha fatto registrare un dato sulle polveri sottili di 17 microgrammi per ogni metro cubo d'aria e questo sia nella centralina in via Mustilli che in quella che si trova a Santa Colomba. Se si guarda la normativa in materia, che fissa il limite massimo a 25 microgrammi per metro cubo, che è la media annua, il capoluogo sannita è lontano dalla soglia critica. Anche nel confronto regionale la situazione è buona. L'Oms, però, ragiona in modo più severo: poiché si tratta di particelle in grado di penetrare nei polmoni e nel flusso sanguigno, causando problemi cardiovascolari, cerebrovascolari (come gli ictus) e respiratori, per un migliore stato di salute l'asticella va alzata e bisogna impegnarsi per non superare la soglia dei 5 microgrammi per metro cubo. Che a Benevento nel 2022 è stata superata più del triplo. I dati di quest'anno vanno leggermente meglio: 11 microgrammi (numeri aggiornati a ieri), ma il timore è che i numeri possano ulteriormente risalire.

Un vero peccato, perché dopo il dato 21 registrato dall'Arpac nel 2017 le polveri sottili erano andate gradualmente diminuendo. È qui la vera lotta per l'aria pulita a Benevento: secondo la società di ricerca svizzera occorre limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, con premi e incentivi alla rottamazione per l'acquisto di auto a combustione e introdurre limiti di velocità per l'inquinamento su strade e autostrade. Anche in campo agricolo è necessario mettere in campo alcuni interventi. Per quanto riguarda il riscaldamento, occorre uno stop graduale all'uso del gasolio, come pure il divieto di installazione di stufe a legna o biomasse sotto le 5 stelle. Inoltre, l'associazione sostiene e promuove l'utilizzo di tecnologie innovative, a partire dalle pompe di calore.

Nel piccolo, aiuta anche aprire le finestre più spesso per favorire un ricambio d'aria e praticare qualche attività all'aperto. Cose che d'estate si possono fare. Alla fine l'indice di qualità dell'aria sviluppato per Benevento da IQAir si pone al livello 46, che è buono ma che potrebbe essere migliore combattendo meglio le polveri sottili. Magari con qualche domenica senza auto. Anche perché sugli altri parametri non va per niente male. Per quanto riguarda il biossido di azoto, ad esempio, il dato medio registrato nel 2022 (appena 7 microgrammi per metro cubo) è il più basso in Campania insieme ad Ariano Irpino ed agli Alburni.

Stesso discorso per le particelle Pm10, quelle meno sottili, anche in questo caso con valori ai minimi regionali. Discorso diverso, invece, per la presenza di ozono nell'aria. Una miscela che si crea con l'inquinamento peggiorato dalle alte temperature e dalla scarsa ventilazione. In questo caso Benevento è presente nei due estremi fatti registrare in Campania: dato più basso in assoluto per quanto riguarda la centralina del campo sportivo, dato invece da bollino rosso per la zona industriale. In questa zona della città appare urgente intervenire: nel corpo umano, infatti, l'ozono provoca infiammazione dei polmoni e dei bronchi.