Un weekend dal freddo siberiano con l'irruzione di gelide raffiche del Burian, che già dalla notte hanno fatto sentire i loro effetti su tutto il territorio provinciale. Previste nevicate anche nel capoluogo e a bassa quota. Ieri mattina, conferenza con collegamento a distanza tra le prefetture di Avellino e Benevento e le varie strutture operative presenti sul territorio sannita per fare il punto sul rischio neve. In particolare è stato deciso che in caso di nevicate sarà vietato il transito dei mezzi pesanti sull'autostrada A16 Napoli-Bari. La Polstrada sannita, diretta dal vice questore Antonio Vetrone, è già in preallarme con più pattuglie per fare in modo che i mezzi pesanti, qualora dovesse scattare il divieto di transito in autostrada, vengano bloccati prima di giungere al casello autostradale di Castel del Lago. Sarà dunque imposto di sostare presso le aree già individuate negli anni passati nell'ambito del piano neve: sulla Telesina presso l'area di sosta «Roa» nel territorio di Faicchio, nel piazzale antistante lo stadio «Ciro Vigorito» (per questo è stato annullato il mercato settimanale) in città e in un'area in località Cesine di San Giorgio del Sannio.

Nel capoluogo, il sindaco Mastella ha disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e dei parchi pubblici da oggi a mercoledì 17. Ma tutti i comuni della Valle Caudina, Telesina, Vitulanese del Tammaro, Miscano e Fortore hanno fatto scattare i rispettivi piani neve e molti sindaci ieri, dopo aver convocato con urgenza i Coc, hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole. A tenere alta la guardia sono soprattutto la Protezione civile, le forze dell'ordine e le polizie locali, dal momento che l'allerta indica intense nevicate a bassa quota e su tutta la dorsale delle aree interne, con un sensibile calo delle temperature, escursioni termiche notturne e rischio ghiaccio sulle strade.

«Dobbiamo garantire il transito lungo le strade principali per le emergenze dice il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli la maggiore attenzione è rivolta allo Psaut per l'emergenza sanitaria e alle persone anziane che vivono da sole, disabili o affette da gravi patologie. Con la polizia locale, la Protezione civile e i volontari della Misericordia abbiamo attivato il piano anti-neve e quello per le emergenze, ma in particolare siamo in stretto contatto con la Compagnia dei carabinieri». Il sindaco di Guardia Sanframondi, Raffele Di Lonardo, ha attivato il piano neve ma tiene a precisare che la situazione è sotto controllo. Così, invece, il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo: «Oltre al piano neve, cerchiamo di mitigare ogni tipo di disagio che il maltempo potrebbe cagionare. Intanto mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione sin dalla notte nei punti critici quali Casone Cocca e Poggio Marano, direzione Puglia e Molise. Operative le squadre dei dell'Anas. I carabinieri sono in continua attività monitorando il territorio, a San Bartolomeo sono pronti i mezzi antineve in dotazione alla Compagnia e il comandante Ragano, raccomanda prudenza in caso di spostamento in auto.



Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA