Allerta meteo, a Montesarchio chiudono parchi e cimitero

A Montesarchio, a causa delle previste avverse condizioni meteo - dalle 10 di questa mattina alle ore 22 di domani, 5 settembre - è stata disposta la chiusura della villa comunale, dei parchi e del cimitero.

Inoltre, sono stati sospesi tutti gli eventi all'aperto.

Dall’ordinanza, firmata dal sindaco Carmelo Sandomenico, si invita la popolazione “ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo raffiche di vento, a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi, anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115 e ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario”.