Allerta meteo, scuole chiuse, l'ordinanza prevede lo stop di due giorni

Stop alla didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Tramite un’ordinanza il sindaco Clemente Mastella ha disposto per domani e mercoledì la chiusura degli istituti della città, a seguito dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile, che prevede forti raffiche di vento e pioggia su tutta la regione, dalle ore 9 di domani 17 gennaio alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio.

Due giorni di chiusura che serviranno anche per le opportune verifiche che saranno effettuate dai tecnici comunali e provinciali all’interno degli istituti per la conta di eventuali danni. Inoltre, è prevista la chiusura anche per tutti gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le ludoteche private della città.

Chiusi anche il cimitero comunale, la Villa comunale, i parchi cittadini e gli impianti sportivi all’aperto, che riapriranno solo giovedì. Il bollettino prevede venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. A tale quadro meteo sono associati tutti i rischi di tipo idraulico ed idrogeologico oltre che quelli connessi al vento molto forte, con il rischio di dissesti idrogeologici, frane e fiumi di fango.