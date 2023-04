Potere al popolo: «Salvare Alma d'Arte»

La scuola civica «Alma d'Arte» di Sant'Angelo a Cupolo, aperta 6 anni fa, «sta seriamente rischiando di chiudere i battenti per volontà dell'amministrazione locale che ha lasciato intendere di non voler rinnovare la concessione di utilizzo della struttura, la ex scuola di Motta». Lo denuncia Potere al Popolo Sannio in una nota a sostegno della realtà culturale che si è resa protagonista di numerose iniziative anche di caratura internazionale.

Teatro, al via il festival «Quartieri di Vita» 2020: i docufilm online dal 7 ottobre

L'esecutivo di Sant'Angelo viene incalzato affinché non faccia cessare quella che viene definita «un'esperienza importantissima di produzione culturale e socialità non solo per la comunità di Sant'Angelo a Cupolo ma per tutto il Sannio. Queste esperienze assumono un valore ancora più significativo in territori come il nostro colpiti da uno spopolamento drammatico, dal momento in cui rappresentano una delle poche speranze per i giovani che restano. Per questo - concludono gli attivisti - facciamo nostro e sosteniamo l’appello di "Alma d’Arte" affinché questa esperienza possa continuare il suo prezioso percorso».