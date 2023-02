BENEVENTO - «Uno scippo in piena regola». È quanto denunciato nella giornata di ieri dal centro studi «Aldo Moro» con riferimento all’intestazione della futura stazione della linea ferroviaria «Napoli-Bari» che sorgerà nel territorio comunale di Castelvenere ma con la sola denominazione di «Solopaca». Una questione calda e apertissima, al centro del dibattito politico locale. Il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo ha riavviato l’interlocuzione istituzionale con Regione e Rfi. «Ci chiediamo se possa trattarsi di uno scippo oppure di uno scherzo di carnevale – si legge in una nota del centro studi Aldo Moro -. La stazione progettata per la nuova linea ferroviaria verrà realizzata interamente nel nostro territorio comunale ma si chiamerà Solopaca, stante almeno a quelli che sono gli atti ufficiali progettuali». E l'associazione annuncia: «Ci adopereremo di investire del problema il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di far depositare una interrogazione parlamentare perché Castelvenere non può essere ‘scippata’ del nome su un’opera strategica come l’Alta capacità».