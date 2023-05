«Cantieri parlanti» alta velocità Napoli-Bari: studenti e ingegneri in visita a Telese

I Cantieri parlanti della nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, nella giornata di mercoledì 24 maggio, hanno aperto le porte ad un gruppo di studenti della facoltà d'ingegneria dell’Università del Salento e ad una delegazione dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce.

Dopo l’arrivo al campo base di Telese il gruppo si è spostato verso il viadotto in costruzione sul fiume Calore per poi raggiungere l’imbocco di una galleria artificiale, lotto Cancello-Frasso-Telese. La visita si è poi conclusa nel cantiere dell’imbocco della galleria di Grottaminarda, dov'è in corso il montaggio della talpa meccanica.

«Non succede tutti i giorni di vedere dal vivo cantieri di grandi opere di interesse nazionale. -dicono Stefano e Giacomo, studenti del secondo anno magistrale di ingegneria civile - Un’esperienza altamente formativa, affine al nostro percorso di studi che speriamo si possa ripetere anche in futuro per i nostri colleghi».