Alta Velocità, Rfi attiva nuovo collegamento tra Cancello e Frasso Telesino

Sono andati avanti anche ieri, giorno della Festa dei Lavoratori, i lavori degli operai di Rete Ferroviaria Italiana per il completamento del futuro collegamento Alta Velocità, Napoli - Bari. Nella notte, infatti, è stato attivato fra Caserta e Cancello un nuovo tracciato di circa tre chilometri in variante rispetto alla linea esistente. La variante, realizzata nei tempi previsti come da cronoprogramma, è propedeutica all’attivazione entro il 2024 del tratto Cancello – Frasso Telesino che garantirà il collegamento diretto tra Napoli e Bari e consentirà di viaggiare tra i due capoluoghi in 2 ore e 40 minuti.

Oltre 200 i tecnici e gli operai al lavoro: la nuova variante ha consentito inoltre di poter eliminare due passaggi a livello nel Comune di Maddaloni. Dopo l’attivazione della Cancello – Frasso prevista nel 2024 saranno previste successive attivazioni dei lotti dell’itinerario Napoli – Bari, ad oggi tutti in fase realizzativa. Nel 2027, al suo completamento, sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore.

L’opera, del valore di circa 5,8 miliardi di euro, è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo ed è in parte finanziata da fondi Pnrr. Per la sua realizzazione è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Roberto Pagone.