Ambiente, convegno virtuale del Rotary e idee per il Sannio

BENEVENTO - Il Rotary Club di Benevento, presieduto da Luigi Marino, ha voluto sollecitare una riflessione sul tema dell’ambiente per la «La Giornata della Terra» che, quest’anno, ha festeggiato il 50esimo anniversario. In questi giorni di lockdown, l’incontro si è svolto grazie all’ausilio della tecnologia, coinvolgendo anche il Wwf, presieduto da Camillo Campolongo e Legambiente con Antonio Basile.

Nel videoincontro, il dato sottolineato, in particolare dai presidenti delle associazioni, è stato quello di evidenziare che il coronavirus ha consentito forse un po’ a tutti, di fare il mea culpa e interrogarsi sul futuro dell’ambiente. L'iniziativa sulla Giornata della Terra è stata un invito alla speranza ma, anche, alla consapevolezza anche amara, che la brusca fermata del mondo, ha permesso alla natura, in molte parti del pianeta, e anche in Italia, di riappropriarsi dei propri spazi. A Benevento, per esempio, le acque limpide dei corsi d’acqua hanno consentito ad alcuni volativi di fare ritorno alle loro origini, tra lo stupore dei pochissimi che sono riusciti ad ammirarli.

Per Camillo Campolongo utile e urgente sarà una ripartenza sostenibile sotto tutti i punti di vista, cogliendo da questa tragica situazione gli input lanciati dal pianeta Terra. «Pur immaginando che la battaglia climatica e ambientale non avrà più un posto marginale nei dibattiti politici, dobbiamo sforzarci anche a Benevento di lanciare agli amministratori input e suggerimenti. E più saremo uniti come gruppo e associazioni più forte e concreto arriverà il messaggio». Dello stesso avviso anche Antonio Basile presidente di Legambiente, il quale ha sottolineato la necessità di una pianificazione urbanistica di Benevento con la creazione delle cosiddette reti di collegamento del verde. Aree che potranno rinascere a partire dalla villa comunale, con la messa a dimora delle essenze autoctone e identificative del territorio e che dovranno poi abbracciare tutta la città.

«Rispetto dell’ambiente per una ridefinizione armonica delle aree verde della città, sono anche le vie d’azione del Rotary Club Internazionale», ha dichiarato il presidente del club di Benevento, Luigi Marino, che intende collaborare fattivamente con le associazioni Wwf e Legambiente. Da ricordare anche la creazione del parco urbano intitolato al fondatore del Rotary Paul Harris, realizzato nell’anno rotariano guidato da Giovanni Cavuoto. Entrambe le iniziative sostenute dal socio Paolo Palummo. Ultimo aggiornamento: 23:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA