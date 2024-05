Sono pronti anche i turni di giugno per le ambulanze del 118 ma la centrale operativa non ha ancora sottoscritto l'autorizzazione che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo il programma mensile già stilato dai referenti dei Saut del territorio, i turni risultano tutti coperti dai 48 medici in servizio, per cui le ambulanze dovrebbero continuare a viaggiare con il medico a bordo anche per il mese di giugno, ormai alle porte. Manca solo il placet, in ritardo rispetto ai mesi scorsi.

La riorganizzazione del servizio, annunciata dall'Asl all'inizio del 2024, doveva partire tra marzo e aprile ma finora non è decollata. La delibera dell'Asl, attesa al più tardi per il mese di aprile, che annunciava la rimodulazione del servizio non è mai arrivata, mentre la data della conversione delle ambulanze da mediche a infermieristiche sta slittando di mese in mese. Dopo le demedicalizzazioni tout court dei mezzi di soccorso di Cerreto Sannita e di Vitulano, per quest'ultimo Comune rientrata nell'arco di 48 ore, sembra momentaneamente accantonata anche l'intenzione di procedere con il graduale passaggio delle ambulanze da mediche a infermieristiche, coinvolgendo due Saut per volta. L'unica ambulanza demedicalizzata negli ultimi mesi è quella di Cerreto Sannita ma l'amministrazione ha annunciato battaglia e ha dato mandato a sindaco e giunta di incaricare un legale affinché valuti la sussistenza di eventuali responsabilità derivanti dall'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione del servizio di emergenza 118. Questa presa di posizione del Comune di Cerreto potrebbe avere un peso sulla scelta dell'Asl di procedere con maggiore cautela.

L’INIZIATIVA

Intanto, per domani, nella sala consiliare di Guardia Sanframondi è prevista un'assemblea pubblica, cui parteciperà anche il sindaco Raffaele Di Lonardo, nel corso della quale si discuterà della riorganizzazione del servizio 118 e si deciderà quali interventi mettere in atto. In questa fase, le amministrazioni si stanno attivando, mettendo in campo azioni mirate ad accertare la legittimità della riorganizzazione prevista, oltre a coinvolgere le comunità per analizzare la questione e seguire una linea di condotta condivisa con la cittadinanza. Contestualmente, sono state presentate interrogazioni in Regione che, al momento, non hanno ricevuto risposta ma che dovrebbero avere un peso nelle valutazioni future. Con molta probabilità, i provvedimenti più impopolari che riguardano la sanità del Sannio, che coinvolgono il servizio 118 e il Pronto soccorso del «Sant'Alfonso Maria de’ Liguori», resteranno in stand by almeno fino alla fine di luglio perché, a occupare la scena fino a quella data, saranno gli impegni politici che presuppongono un'ampia partecipazione della popolazione nella fase delle votazioni.

Secondo il nuovo piano, sul territorio dovrebbero essere attivate 11 ambulanze infermieristiche e 6 auto mediche pronte a intervenire solo in caso di necessità. In più occasioni e da più parti è stato evidenziato che nel Sannio, con zone montagnose a popolazione sparsa, viabilità difficile e con limitata disponibilità di servizi sanitari, non può funzionare il modello della demedicalizzazione importato dalle aree metropolitane a elevata densità abitativa, con strutture ospedaliere a portata di mano e tempi di percorrenza ridotti. Ma è stato sottolineato anche che l’obiettivo primario del servizio pubblico è garantire livelli uniformi di assistenza e di perseguire il miglioramento di qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure. Queste le ragioni alla base delle contestazioni messe in campo in questi mesi da Comuni, esponenti politici, Ordine dei medici, sindacati, associazioni e cittadini.