Mercoledì 13 Febbraio 2019, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 06:21

Avevano lasciato rifiuti speciali, da frigoriferi fino a lastre di eternit, in un'area a Dugentache è stata individuata e sequestrata dai carabinieri. In un terreno incolto situato in località Selvolella, i militari della stazione di Dugenta hanno individuato in un’area di circa 500 metri quadrati, l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da numerose lastre in fibrocemento (in parte non integre) probabilmente contenenti amianto e parti di quattro frigoriferi. Oltre a porre i sigilli, i carabinieri hanno informato la procura della Repubblica di Benevento, mentre personale dell’Arpac ha provveduto a controllare il materiale ritrovato.