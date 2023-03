Amministratrici e dipendenti comunali leggono insieme per i diritti

"Una giornata dell'Otto marzo vissuto all'insegna della riflessione sulle tante battaglie combattute e sulle mille da combattere per l'emancipazione delle donne nel mondo, di cui ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e in particolare il sindaco Clemente Mastella, che assente per motivi familiari, è stato l'ideatore e ispiratore dell'iniziativa ".

Così l'assessora alle Politiche sociali e al Contrasto alle discriminazioni di Benevento, Carmen Coppola, al termine dell'evento per la Giornata internazionale della donna che si è svolto nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti, per l'occasione addobbata con fasci di mimose, fiore simbolo di questa ricorrenza.

A turno le assessore, le consigliere comunali, le dipendenti comunali, componenti della Consulta delle donne e del Forum dei giovani, le volontarie del Servizio civile ed esponenti di associazioni che hanno spontaneamente aderito all'iniziativa dopo averne avuto notizia, hanno letto brani e testimonianze d'autore sulle lotte in favore dell'emancipazione femminile.

"Abbiamo ripercorso, attraverso una ricercata antologia di letture, pagine di storia: dalle donne che hanno partecipato alla Resistenza a quelle che hanno vissuto la Seconda Guerra mondiale e toccato i tasti dolorosi della indicibile repressione cui sono sottoposte donne in Paesi come Iran e Afghanistan fino a unirci al pianto delle mamme ucraine che devono fare i conti con un brutale conflitto. E' stato un momento augurale ma anche di riflessione nel luogo istituzionale più importante della Città", conclude Coppola.