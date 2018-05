CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'udienza di ieri mattina il Gup Flavio Cusani ha condannato (scelto il rito del patteggiamento) a due anni, pena sospesa, la maestra Maria Liguori. La donna di 52 anni, nel marzo del 2017, era stata comunque sospesa per un anno dal servizio proprio perché indagata per il reato di maltrattamenti su alunni della prima della scuola elementare di Amorosi. Ieri mattina l'insegnante è stata difesa dall'avvocato Aldo Minauro. Mentre la parte civile era assistita dall'avvocato Giuseppe Riccio. In precedenza, nel...