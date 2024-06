«La provincia di Benevento sarà assediata da giganteschi impianti fotovoltaici e agrivoltaici Nel territorio comunale di Amorosi verrà realizzato un impiano agrivoltaico di potenza pari a 28,33 MW, assieme alle relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale: si sottrarranno all’agricoltura e alla biodiversità circa 50 ettari di terreno».

Lo denunciano gli «Amici della terra», che tra l’altro di recente sono stati presenti a Roma agli Stati generali contro l’eolico e il fotovoltaico a terra. Netta la loro contrarierà a questa tipologia di impianti «in quanto oltre a danneggiare in modo irreversibile i paesaggi, possono provocare la morte di uccelli e insetti».

L'associazione cita «un recente studio condotto negli Stati Uniti dal National Fish and Wildlife Forensics» secondo il quale «nelle aree dove sono presenti grandi impianti fotovoltaici a terra sono stati rinvenuti numerosi uccelli morti e lo stato dei corpi degli animali morti, ha dimostrato che i volatili sono stati bruciati mentre erano in volo, questo fenomeno avviena a causa della rifrazione dei raggi solari da parte dei pannelli, tale da bruciare gli uccelli che sorvolano l’area e che non fanno in tempo a percorrerla per intero e sottrarsi al suo effetto mortale».

Anche gli insetti non sono risparmiati, dal momento che vengono attratti dalla luminosità delle superfici dei pannelli, fino ad avvicinarsi a un punto tale da essere bruciati dalle elevate temperature che caratterizzano questa tipologia di impianti. In conclusione «le politiche di transizione energetica dell’Unione europea, sono da considerarsi fallimentari, perché condizionate da obiettivi irrealisitci e basate sull’affidamento acritico a tecnologie mitizzate come l’eolico, il fotovoltaico a terra, l’agrivoltaico».