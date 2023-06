Bretella Benevento-Caserta, parte il dibattito

Nuovo collegamento stradale Caserta-Benevento, Anas ha avviato una fase di dibattito pubblico per raccogliere osservazioni e pareri di cittadini e stakeholder sul progetto per il primo lotto Marcianise-Rotondi. I temi e le tappe del percorso partecipativo sono stati presentati da Francesca Fazio, coordinatrice della Società Avventura Urbana, nella sala conferenze della Provincia di Caserta. La nuova opera collegherà l’area di Maddaloni, nella zona dell’interporto, fino a Paolisi/Rotondi, con il raccordo autostradale di Benevento.

Alla conferenza di apertura del dibattito pubblico hanno partecipato Luca Cascone, presidente della Commissione urbanistica, trasporti e lavori pubblici della Regione Campania, Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta, Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento; per Anas Nicola Montesano, responsabile di Anas Campania, Fernanda Faillace, responsabile procedure autorizzative, Valeria Cardaci, responsabile di progetto per la Campania, e Domenico Pietrapertosa, responsabile nuove opere Campania.

ll primo incontro si terrà il 15 giugno mentre l’evento finale è programmato per il 4 settembre, con la presentazione della relazione conclusiva, che verrà inviata alla Commissione nazionale dibattito pubblico (Cndp) e ad Anas per la valutazione degli esiti e delle osservazioni raccolte nel corso del dibattito stesso e per l’eventuale integrazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono previsti altri quattro incontri pubblici informativi, che si terranno in presenza e online, finalizzati a presentare il progetto negli aspetti di dettaglio che riguardano i Comuni toccati dal tracciato: Paolisi e Rotondi; Arpaia e Forchia; Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo; Maddaloni e Marcianise.