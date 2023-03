Caro materiali, supporto dall'Ance e aiuti per coprire gli extra-costi

L'Ance sannita scende in campo dopo il pressing dell'Associazione nazionale costruttori edili sulla questione dei rincari delle materie prime, rilanciando la "prima importante" risposta da parte del governo.

È stato infatti pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità operative e le condizioni per accedere ai fondi stanziati per coprire gli extra-costi per i lavori in corso nel 2023, causati dagli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti energetici.

«Ance Benevento è pronta a fornire supporto alle stazioni appaltanti che ne avessero bisogno anche potendo contare sulla rete nazionale che moltiplica le professionalità a disposizione», annuncia il leader provinciale dei costruttori Mario Ferraro.