Martedì 23 Luglio 2019, 08:49

Si è sentito male nella notte tra domenica e lunedì, l'ambulanza del 118 è intervenuta e l'uomo, 89 anni, di Montesarchio, è stato trasportato all'ospedale «Moscati» di Avellino e non al «Rummo» di Benevento, decisamente più vicino. Un episodio che ha fatto scattare una serie di interrogativi su motivi di tale scelta. È stato poi accertato che, in effetti, il personale del 118 ha agito nel rispetto delle linee guida, che indicano di tutelare la vita del paziente trasferendolo nella struttura ospedaliera inclusa nella rete Ima (infarto miocardico acuto) più vicina al luogo di provenienza, se perfettamente funzionante. E quella «perfettamente funzionante» non era in quel momento il «Rummo», dove per circa 20 giorni non è stato attivo il servizio di emodinamica, perché l'angiografo in dotazione all'unità complessa di Cardiologia interventistica e Utic era rotto, e quindi, non sarebbe stato possibile eseguire le angiografie e le coronarografie, indispensabili mezzi diagnostici per constatare i danni subiti dai grossi vasi, in seguito a un esordio improvviso come l'attacco cardiaco, che colpisce i pazienti ricoverati in urgenza.