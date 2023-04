Anpi, adesioni in crescita anche nel Sannio

L’Anpi in crescita anche nel Sannio. Nella giornata del 25 aprile, fa sapere il comitato provinciale guidato da Amerigo Ciervo, altri 65 cittadine e cittadini hanno sottoscritto la tessera dell’Associazione nazionale partigiani d'Italia. Nel complesso, gli iscritti alle quattro sezioni della provincia (Benevento, Alto Tammaro, Valle Caudina e Cgil) sono 410, in crescita rispetto allo scorso anno, quando erano circa 300. È inoltre in via di costituzione una nuova sezione a Telese Terme, con competenze su tutta la valle telesina. Il dato beneventano riflette la crescita dell’Associazione a livello nazionale: a febbraio i tesserati complessivi erano 140.000 (rispetto ai 120.000 del 2022) e negli ultimi mesi la cifra è ulteriormente aumentata. La crescita dell’Anpi, sottolineano dall'associazione, «dimostra che, nel Sannio come nel resto del Paese, una parte significativa della cittadinanza intende difendere i principi della Costituzione repubblicana e il loro significato antifascista».

Le celebrazioni del 25 aprile, prosegue la nota dell'Anpi, «sono state importanti anche per riaffermare l’importanza della liberazione. Da qualche tempo una parte della classe dirigente e dei media cerca di banalizzare la ricorrenza del 25 aprile, trasformandola in una celebrazione generica e priva del significato di festa della liberazione dalla dittatura fascista, che le è proprio. L’ampia partecipazione popolare alle iniziative organizzate dall’Anpi in tutte le città d’Italia, inclusa Benevento, è stata la risposta più efficace al tentativo di banalizzazione».