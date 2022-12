Sono sette i medici iscritti nel registro degli indagati per la morte di Antonio D'Amelio, lo studente di 15 anni del liceo musicale di Airola, che viveva a Montesarchio con i genitori e la sorella, avvenuta all'alba di lunedì 5 dicembre, dopo che il pomeriggio precedente aveva ricevuto le cure all'ospedale di Sant'Agata de' Goti prima di essere dimesso. A distanza di una settimana dalla tragedia, alcuni medici del Sant'Alfonso Maria de' Liguori e dell'ambulanza del 118, intervenuti su richiesta del padre del ragazzo la mattina in cui lo aveva trovato esanime nella sua cameretta, sono stati destinatari degli avvisi del pm Flavia Felaco. Si tratta di un atto dovuto predisposto per i medici che a vario titolo hanno avuto a che fare con la vicenda e che così potranno nominare un consulente di fiducia per assistere all'autopsia fissata per domani pomeriggio. Alle 15, la Procura affiderà l'incarico al medico legale Massimo Esposito che poi procederà all'esame necroscopico, cui assisterà Giuseppe De Rosa, consulente tecnico nominato dai genitori del ragazzo, assistiti dall'avvocato Ernesto Canelli.

L'obiettivo dell'esame autoptico è chiarire le cause della morte di Antonio che domenica mattina, intorno alle 12,30, era stato accompagnato dai genitori in ospedale per dolori addominali. Dopo l'ecografia, le analisi cliniche e la somministrazione di un antidolorifico, come si è poi appreso (ma le verifiche sono affidate agli inquirenti), il liceale era stato dimesso alle 14,30. La situazione, però, era precipitata nel corso della notte tra domenica e lunedì: il padre aveva chiesto l'intervento dei sanitari del 118 che, nonostante le somministrazioni di adrenalina e le manovre salvavita, non erano riusciti a far ripartire il cuore del quindicenne. Sul posto era accorsa anche l'ambulanza rianimativa ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

I genitori, che in una prima fase avevano già fissato i funerali per il giorno successivo, con il trascorrere delle ore avevano maturato la decisione di denunciare l'accaduto, rivolgendosi ai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che avevano dato subito il via alle indagini, proceduto al sequestro della salma, poi trasportata nella sala mortuaria dell'ospedale Rummo del capoluogo in attesa dell'autopsia, e all'acquisizione delle cartelle cliniche. Si indaga pure sulle cause del malore, poi rilevatosi fatale per il liceale. Le ipotesi ruotano soprattutto sulla possibilità di una pericardite, di un infarto o di un aneurisma addominale.

Intanto, non ci sono ancora notizie dei risultati dell'indagine interna aperta dalla dirigenza dell'Azienda ospedaliera San Pio, che aveva subito chiesto, tramite la manager Maria Morgante, una relazione dettagliata ai medici di turno al Pronto soccorso del Sant'Alfonso de' Liguori.

Presumibilmente, la nuova data dei funerali sarà fissata già per giovedì, all'indomani dell'esecuzione dell'esame autoptico. Le comunità di Montesarchio e Airola sono ancora sconvolte. La famiglia di Antonio, distrutta dal dolore, intanto, sta continuando a ricevere attestati di affetto e di solidarietà da parte delle istituzioni, degli insegnanti, dei compagni di scuola del 15enne e della sorella, dal parroco di Varoni, don Tonino Gubernale che, fin dal giorno della tragedia, aveva espresso la volontà di non lasciare sola la famiglia, in questo momento di grave difficoltà.