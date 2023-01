Anziana morì dopo malore, tribunale di Benevento condanna cardiologa

Una cardiologa dell'ospedale Fatebenefratelli è stata condannata dal Tribunale di Benevento a sei mesi di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento del danno patrimoniale in favore delle parti civili per la morte di una donna di 70 anni di Ceppaloni, avvenuta nel maggio del 2015.

La pensionata, di ritorno da un pellegrinaggio, non appena giunta in stazione a Benevento, dove ad attenderla c'era il figlio, si accasciò per un malore. Soccorsa dai sanitari del 118, fu trasportata in ambulanza al Fatebenefratelli e, secondo il pm, sottoposta dalla cardiologa di turno al pronto soccorso, «ai soli esami di laboratorio, ad un elettrocardiogramma che era stato ritenuto regolare, e all'emogasanalisi arteriosa. A distanza di circa tre ore fu dimessa con l'indicazione di una terapia gastroprotettrice».

Mentre lasciava la struttura, l'anziana si sentì nuovamente male e per questo tornò al pronto soccorso dove però morì.