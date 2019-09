CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Settembre 2019, 12:17

IL CASO Enrico Marra Almeno 25mila euro in contanti scomparsi dalla cassaforte collocata all'interno di una casa di un'anziana. Sulle modalità del colpo molti elementi ancora da chiarire e su cui stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile. Il tutto reso più difficile dalle condizioni della donna che è apparsa a tal punto frastornata da rendersi necessario un ricovero in ospedale. Tra l'altro, gli inquirenti non escludono che la signora possa essere stata narcotizzata dai malviventi. Ma su questo...