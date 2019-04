Domenica 28 Aprile 2019, 11:43

I vicini hanno sentito dei lamenti provenire dall'appartamento accanto, ma quando sono andati a bussare non hanno ricevuto risposta. Preoccupati hanno allertato i vigili del fuoco che quando sono entrati in casa si sono trovati davanti una scena drammatica: il corpo senza vita di un'anziana di 87 anni giaceva riverso a terra e vicino a lei il marito, che aveva provato inutilmente ad aiutarla, in evidente stato di choc. È successo stanotte, intorno alle 3, in via Vitelli a Benevento. I caschi rossi hanno subito allertato gli operatori del 118. Sul posto anche la polizia.