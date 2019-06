Sabato 8 Giugno 2019, 16:57

Ancora nessuna traccia di Giuseppe Mercuri, il 68enne scomparso ieri dalla sua casa di Pago Veiano (Benevento). Le ricerche sono ancora in corso in contrada Torre, dove questa notte, alle 4, i carabinieri hanno ritrovato la sua auto parcheggiata. Una Panda bianca. I familiari, in un primo momento, non si erano preoccupati: il pensionato aveva detto di uscire per andar a cercare asparagi.Alle 3 del mattino, però, quando hanno visto che non era ancora tornato, hanno dato l'allarme ai carabinieri della vicina stazione di Pietrelcina. Non avevano più notizie di lui e non sapevano come rintracciarlo anche perché Mercuri non aveva portato con sé il cellulare. Sul posto ci sono le squadre di ricerca dei vigili del fuoco con le unità cinofile e l'elicottero, la protezione civile e i carabinieri.La zona che le forze dell'ordine stanno pattugliando è impervia: presenta tratti coperti da una fitta vegetazione, complicati da raggiungere.