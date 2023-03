Apollosa si prepara a vivere un evento musicale straordinario che vedrà protagonista uno dei chitarristi più acclamati con 15 milioni di album venduti. Steve Vai il 20 maggio sarà in paese per la conclusione di una masterclass di chitarra elettrica.

Si tratta dell'unica tappa per il Sud Italia promossa ed organizzata da Lizard Accademie Musicali - laboratorio di Benevento, Projenia Scs, Cosmoart associazione di promozione sociale e The Jack Benevento. Dopo solo due settimane dall'apertura della call sono già venti le band rock emergenti candidate da tutta Italia ad aprire la Masterclass. Un evento a cui si ci potrà iscrivere entro il 31 marzo, ma saranno soltanto tre le band saranno selezionate da esperti dell'Accademia musicale Lizard che potranno vivere l'emozione di una esibizione live sullo stesso palco di Vai.

APPROFONDIMENTI «Insieme per il Teatro», Fai e Lions ripuliscono l'area archeologica Rivieccio al Modernissimo: «Vi racconto l'Italia tra musica e risate»

Un evento-spettacolo atteso anche dagli appassionati del rock e da numerosi giovani che potrebbero affollare la Cyclopes dove si terrà la Masterclass. Band che saranno selezionate non soltanto dopo un esame delle domande e dei contenuti audio e video presentati nel form compilativo, ma che saranno scelti anche secondo un criterio di attinenza musicale per genere e varietà dei sottogeneri rock. Ad Apollosa dunque c'è attesa e fermento per l'arrivo della rockstar che nella sua carriera ha totalizzato ben tre Grammy Awards. L'artista, scoperto da Frank Zappa, sulla scena dello spettacolo dagli anni 80, con il suo hard rock della chitarra, ancora oggi tra novità, successi e incontri con il pubblico come accadrà ad Apollosa, continua a restare sulla scena.

Una masterclass, quella in programma ad Apollosa, di rilevanza nazionale, finalizzata a valorizzare e sviluppare la creatività ed i percorsi professionali di giovani talenti che potrebbero poi avere collaborazioni con artisti noti. Le band che parteciperanno all'evento in programma provengono da Empoli, Milano, Sanremo, Udine, Reggio Emilia, Catania e Lecce, e a questo gruppo potrebbero unirsi anche altre formazioni. I gruppi selezionati potranno esibirsi all'apertura dell'evento con Steve Vai per un tempo massimo di 40 minuti dinanzi ad un pubblico di 300 persone tra aziende e player provenienti da tutta Italia. Un evento a cui potrà assistere anche il pubblico prenotando il biglietto che per il settore C avrà un costo di 50 euro, mentre per il settore B che è già quasi sold out, il biglietto di ingresso avrà un costo di 70 euro. Acquistando un biglietto nel settore B sarà possibile anche ricevere una foto e un autografo da Steve Vai, mentre chi sarà sorteggiato potrà avere la possibilità di frequentare un mese di corsi presso la Lizard di Benevento. Un paese che si sta già preparando all'evento e ad accogliere non solo la star del rock ma anche tantissimi giovani.