Appalti per la raccolta dei rifiuti sospesa una cooperativa sociale

Il gestore di fatto di una cooperativa sociale Onlus di Cervinara è stato sospeso per 12 mesi dall' attività ,ed un funzionario dell' area tecnica dei Comuni di Cusani Mutri e Durazzano è indagato nell' ambito di un' inchiesta della Procura di Benevento.

Il nome della Cooperativa sociale e del gestore, un 51 enne di Montesarchio ( Benevento) non sono stati resi noti. La cooperativa si occupa di raccolta e trasporto rifiuti. I reati contestati sono turbativa d' asta e corruzione n atti contrari ai doveri di ufficio. Le indagini sono partite dalla denuncia di un imprenditore di Cusano Mutri sull' affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (carta , cartone e plastica) ed il fitto dei cassoni a tenuta nel Comune di Durazzano ( Benevento ) per un importo di 605 mila euro, che sarebbe avvenuto «eludendo il rispetto di una regolare procedura concorrenziale».

Le stesse modalità - secondo gli inquirenti - sarebbero state adottate per l'affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto rifiuti, e conferimento ad impianti autorizzati e digestione dell' isola ecologica nel territorio del Comune di Cusano Mutri, tra il 2016 e il 2019, per un importo complessivo di un milione e 200 mila euro. Il funzionario dell' area tecnica indagato, un ingegnere - secondo gli inquirenti evitando di espletare la gara pubblica avrebbe, diviso illegittimamente l'appalto per i servizi e lo avrebbe affidato direttamente e continuativamente alla cooperativa, attraverso proroghe mensili, motivate dalla necessità di garantire la continuità della raccolta differenziata dei rifiuti.