Appalti pubblici, nel Sannio ecco il primo forfait

L'esplosione dei costi per l'acquisto di materie prime e forniture energetiche mette a rischio anche gli appalti pubblici. Un allarme che giorno dopo giorno assume sempre più i contorni della realtà. E i primi segnali concreti non tardano ad arrivare anche in città. Ha del clamoroso alla luce della terribile fase in corso quanto verificatosi pochi giorni fa in relazione all'opera «I percorsi della storia: La città dei Romani», uno dei 13...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati