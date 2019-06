Martedì 11 Giugno 2019, 22:36

BENEVENTO - È di cinque feriti, tra cui due bambini, il bilancio dell’incidente avvenuto nel tratto di Sferacavallo della statale Appia 7. Si è trattato di uno scontro frontale probabilmente dovuto a un sorpasso in un tratto rettilineo (dopo lo spartitraffico in cemento di Tre Ponti, in direzione Benevento). A essere coinvolte nell’incidente una Kia, a bordo della quale viaggiava una famiglia, e una Citroen Picasso. I feriti, sono stati tutti trasportati nei nosocomi beneventani da ambulanze del 118, ma nessuno in codice rosso. Sul posto per i primi rilievi dell’incidente e la messa in sicurezza del tratto di strada sono intervenuti la polizia municipale di San Martino Valle Caudina e i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e del comando provinciale.