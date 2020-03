«Il Coronavirus ha fatto spegnere i riflettori su Tufara Valle e sulla sicurezza della statale Appia ma il comitato, nonostante non si riunisca fisicamente, è sempre attivo e non abbassa la guardia». A parlare è padre Albert Mwise, parroco di Tufara Valle e guida del comitato civico costituitosi dopo l’ennesima tragedia, verificatasi lo scorso mese di gennaio lungo l’Appia. In quel caso, a perdere la vita mentre attraversava la strada, fu Maurizio D’Avola, commerciante di biciclette. Fiaccolate, incontri e riunioni per chiedere «sicurezza dell’Appia» nel tratto di Tufara Valle che ha pianto tante, troppe vittime. © RIPRODUZIONE RISERVATA