Appicca un incendio a ulivi secolari denunciato un 70enne a Cerreto

Appicca un incendio e scappa, mentre le fiamme raggiungono vigne e oliveti. Un 70enne è stato denunciato dai Carabinieri della stazione e del Nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento. Il fatto è accaduto la sera del 2 luglio scorso in località Colle e Starza, nel comune di Cerreto Sannita.

I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini e hanno rintracciato il 70enne, residente in zona, che stava fuggendo dopo aver appiccato il fuoco con un accendino. L'incendio, favorito anche dall'assenza di piogge, si è propagato su vaste superfici agricole piantate a vigne e ad oliveti composti anche da piante secolari. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco. Il piromane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Sono in corso accertamenti per far luce sulla natura dell'atto doloso.