Cinquanta giorni di riprese a porte chiuse e un diktat: riservatezza totale. Nei mesi di aprile e maggio Aquapetra Resort&Spa è stata il set esclusivo di First Dates Hotel, la serie inglese di grande successo (2 milioni di telespettatori nel Regno Unito) trasmessa da Channel 4 che ha scelto per la seconda volta il resort di Telese Terme in provincia di Benevento per ambientare il reality show più seguito del Regno Unito.«La Twenty Twenty casa produttrice del reality ci ha chiesto per mesi il silenzio assoluto e solo ora, dopo un mese dalla conclusione delle riprese, possiamo dire che siamo orgogliosi di essere stati scelti da una produzione internazionale così importante, parliamo di un colosso da oltre 31 miliardi di fatturato, che fa capo alla Warner Bros», hanno commentato Patrizia e Domenico Tartarone, proprietari di Aquapetra. «E siamo convinti che questa sia una grande opportunità per il territorio, per l’intero Sannio nel suo sviluppo turistico», ha aggiunto Tartatone.Già lo scorso anno le telecamere di First Dates hanno scelto Aquapetra portando sul piccolo schermo di tredici paesi (gran parte di Europa, Australia e Nuova Zelanda) le bellezze del Sannio con una ricaduta di turismo significativa e un aumento di presenze dal Regno Unito di almeno il 30% al resort. La nuova stagione del popolare format televisivo andrà in onda nell’inverno 2019/2020 e il Sannio ancora sarà protagonista con il suo charme, i vini, i piccoli borghi, le persone autentiche ed un’accoglienza che va sempre di più nella direzione della qualità.Aquapetra da oltre dieci anni porta avanti un progetto di eccellenza sul territorio che diviene sempre più ambizioso anno dopo anno. La stella Michelin al ristorante la Locanda del borgo, le nuove luxury suite, il Centro antiaging hi-tech che ha affiancato l’offerta olistica della spa, il Parco d’arte contemporanea in divenire sono i nuovi preziosi tasselli che si aggiungono al progetto arricchendolo per servizi e prestigio.Per il 2019 il Sannio è stato eletto Città del vino con eventi diffusi su tutto il territorio; si progettano nuovi importanti collegamenti – non ultima la Tav - e il ruolo svolto da Aquapetra in questa crescita territoriale è di top player.