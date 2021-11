Sicurezza nei luoghi di lavoro, architetti a confronto

BENEVENTO - «La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - il nuovo decreto legge 146/2021» è il titolo di un convegno/webinar sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto in partnership tra gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli e Benevento e la FederArchitetti. Un importante momento di turnazione grazie al lavoro del comitato tecnico-organizzativo composto dai consiglieri dell’Oappc di Napoli Concetta Marrazzo, Antonio Cerbone e dai Consiglieri dell’Oappc di Benevento, Angelarosa Vasaturo ed Emilio Franco.

Molti i punti di vista forniti dai relatori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del nuovo decreto legge 146/2001 che al capitolo III introduce importanti modifiche al Decreto legislativo 81/08. L’incontro è stato un momento per fare il punto sul nuovo decreto legge 146-2021 e sulle criticità che si riscontrano nell'attuazione delle attività quotidiane che svolgono i professionisti del settore. Molti i contributi e gli spunti di carattere tecnico e di analisi dello stato dei lavori attraverso gli interventi del presidente del consiglio nazionale degli Architetti Ppc, Francesco Miceli, dell’onorevole Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, di Massimo Crusi, consigliere nazionale degli Architetti, di Renato Pingue, docente dell’Università Federico II di Napoli – dipartimento di sicurezza, già direttore dell’Ispettorato del lavoro per il sud Italia, del presidente dell'Ordine degli Architetti di Benevento, Diodoro Tomaselli, di Nazareno Iarrusso, presidente nazionale di Federarchitetti, di Francesco Pallotta direttore responsabile dell’Uoc tutela della salute negli ambienti di lavoro dipartimento prevenzione dell’Asl di Benevento, di Emidio Silenzi, ex dirigente generale Inail Regione Campania, di Antonio D’Avanzo, coordinatore della commissione sicurezza dell’Oappc di Napoli e provincia.