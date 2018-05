Giovedì 24 Maggio 2018, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sarà l'arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, a presiedere domani la solenne celebrazione Eucaristica in occasione del 131esimo anniversario della nascita di San Pio». Lo rende noto il sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone. Il programma per la giornata di domani prevede, in particolare, l'accensione (ore 16,30) della lampada votiva nella Chiesa della Sacra Famiglia offerta dalla città di Campobasso con il sindaco Antonio Battista. A seguire ci sarà l'omaggio floreale al monumento di Padre Pio da parte dell'amministrazione comunale di Pietrelcina insieme alle autorità e agli altri sindaci della provincia di Benevento.La solenne celebrazione con l'arcivescovo Accrocca, che si terrà al Parco Colesanti (ore 17), sarà animata dal canto del Coro Polifonico «Padre Pio da Pietrelcina», diretto dal Maestro Orazio Fioretti. «Sarà il primo anniversario della nascita di San Pio - dice il sindaco Masone - che festeggeremo all'indomani della prima e unica visita di un Papa a Pietrelcina per la quale tanto si è adoperato proprio il nostro Arcivescovo Accrocca».