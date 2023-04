Benevento, scontro De Stasio-De Pierro sull'Arco di Traiano

Polemiche a Palazzo Mosti sul progetto relativo all'Arco di Traiano. A scendere in campo è la consigliera di «Prima Benevento» Rosetta De Stasio che, in una nota, lancia stoccate al vice sindaco De Pierro. «Ciò che sorprende e lascia a dir poco perplessi è l’arroganza con cui De Pierro ricorda che le scelte sono in capo all’amministrazione che “non accetta né inusuali richieste di approfondimenti che addirittura andrebbero a toccare prerogative dirigenziali”. Premesso che la modestia e la disponibilità al confronto sono ingredienti essenziali di un buon amministratore - aggiunge -, forse è necessario ricordare a De Pierro che la richiesta di visione del parere della Soprintendenza e di convocazione della conferenza dei servizi è stata condivisa da tutti i componenti della commissione, quindi anche dai consiglieri di maggioranza». La De Stasio, inoltre, evidenzia che «non solo la commissione consiliare è la sede idonea per discutere ma, ripeto, il progetto relativo all’Arco Traiano veniva portato all’attenzione della Commissione solo dopo la sua approvazione e la notizia data alla stampa. Peraltro perché indignarsi tanto se si è certi della bontà del progetto e della regolarità anche formale dell’iter burocratico?».

Per la De Stasio, intanto, «un fatto è certo: l’Arco di Traiano non ha bisogno di orpelli, ma piuttosto di essere preservato, anche dal continuo passaggio e parcheggio delle autovetture, e bene illuminato. Probabilmente quella esorbitante somma (1.800.000 euro) poteva essere investita diversamente, ma, si sa….le scelte stanno “in capo all’Amministrazione”».

La consigliera, infine, ricorda nella nota che «la critica, il suggerimento, la verifica, e gli accertamenti restano, però, in capo all’opposizione, e anche in capo ai cittadini. Nonostante il parere contrario del vice sindaco».