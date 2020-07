Tra il restauro precedente e quello terminato nel 2015 erano trascorsi 13 anni. Bisogna augurarsi che non si dovrà attendere altrettanto perché l'Arco di Traiano riceva nuove cure. Le ultime notizie sul tema però non sono incoraggianti. Nel Piano annuale degli interventi appena varato dal ministero Beni culturali non c'è posto per il monumento eretto dall'imperatore romano. Se ne riparlerà, se va bene, il prossimo anno quando il dicastero di Franceschini riprenderà in esame il Programma triennale 2019 - 2021 nel quale si prevede uno stanziamento di 190mila euro per il restauro delle superfici lapidee. Un rinvio che evidentemente non giova alla salute del prestigioso manufatto, tra i più celebri al mondo, capace di resistere a terremoti e altre sciagure bimillenarie ma ora insidiato da un killer moderno: «Lo smog rappresenta una minaccia grave all'Arco di Traiano, come tutti i monumenti e gli edifici storici - evidenzia il Soprintendente Mario Pagano -. Purtroppo non potremo intervenire subito ma abbiamo già definito la tipologia di azioni da eseguire. Sono trascorse svariate stagioni dall'intervento precedente. Si renderà necessaria una approfondita ispezione preliminare con analisi dello stato di fatto, quindi si passerà alla applicazione di un film protettivo in silicato di etile che restituisca piena coerenza alle strutture lapidee. Bisognerà inoltre effettuare trattamenti che debellino e prevengano la formazione di licheni, particolarmente dannosa. Misure finalizzate a combattere l'azione dannosa prodotta dalle polveri sottili e a prevenire i guasti che ancora produrranno. Si tratta, comunque, di interventi che richiedono una cadenza periodica per assicurare una protezione costante nel tempo».

LEGGI ANCHE Reggia di Caserta, la firma segreta di Vanvitelli

«

E se la Benevento romana «piange», quella longobarda non fa grandi salti di gioia. Il Piano annuale del ministero attribuisce solo 50mila euro al restauro dei meravigliosi affreschi contenuti nella cripta della chiesa di San Marco dei Sabariani nel cuore della città. Una vecchia e nota questione che il mini-fondo assegnato dal dicastero non risolverà. E non lasciano grandi margini alla speranza gli ulteriori 100mila euro previsti dal Programma triennale nei prossimi due anni, peraltro centellinati in due tranche. Un elenco che assegna a Benevento e al Sannio solo briciole di finanziamento. Difficile aspettarsi molto di più del resto da una lista della spesa che, in ambito nazionale, non va oltre i 24 milioni. La lettura del Piano annuale fotografa una magra realtà: ai 50mila per San Marco dei Sabariani si aggiungono i 118.476 euro destinati al restauro del Palazzo di Federico II a Calvi. La brevissima lista è chiusa dai 12mila euro ottenuti dall'Archivio di Stato per il restauro di materiale custodito nella sede di via De Vita, per il quale erano richiesti 72mila euro. Resta a bocca asciutta la stessa Soprintendenza che aveva candidato i propri uffici di viale degli Atlantici (ex carcere San Felice) a un finanziamento da 480mila euro per il ripristino degli impianti tecnologici. Dovrà attendere tempi migliori anche la pregevole chiesa vanvitelliana dell'Annunziata ad Airola che sperava nei 10mila euro destinati al restauro dei settecenteschi dipinti su tela. Rinvio d'ufficio che riguarda infine il suggestivo archivio fotografico Intorcia a Benevento (5mila), l'archivio della famiglia Minieri a Telese (10mila), le prestigiose testimonianze lascito di Ugo Gregoretti a Pontelandolfo (10mila), la raccolta dell'Istituto comprensivo Moscati al rione Ferrovia in città (4mila euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA