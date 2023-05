Arpaia, commerciante derubato davanti all'ufficio postale

Rapina in pieno giorno in Valle Caudina. E’ accaduto questa mattina, ad Arpaia, davanti all’ufficio postale del piccolo centro sannita.

Stavolta a finire nel mirino dei malviventi è stato un commerciante del posto. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti l’uomo stava per entrare nell’ufficio postale dove avrebbe dovuto versare l’incasso dei giorni scorsi quando è stato fermato da tre persone che, con il volto coperto, in pochi istanti sarebbero riusciti a rubare il borsello del commerciante contenente oltre 8 mila euro in contanti.

I rapinatori sono riusciti a scappare a bordo di una vettura grigia facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili del furto.