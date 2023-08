Arpaise, sinfonie per la kermesse «Tra lucciole e stelle»: arriva il tenore Encinas

Dopo l'«Omaggio a Lucio Dalla», entra nel vivo la ventesima edizione della rassegna «Tra lucciole e stelle», affidata alla direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. L’appuntamento è per sabato 26, presso il sagrato della chiesa San Cosmo e Damiano di Terranova, frazione di Arpaise, con il concerto «Sinfonismo e Internazionalità» dell’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi. Ospite d’eccezione il tenore Ignacio Encinas, protagonista negli ultimi anni su tutti i principali palcoscenici della Spagna e del mondo. A seguire, il 30 agosto, nell’accogliente piazza Donisi, il concerto «Marina Bruno & Ensemble la Dirindina» e, il 31 agosto, stand gastronomici e lo spettacolo teatrale «Sesso Amore e Fantasia», con Francesca Romana Cerri e Tommaso Barbato. Inoltre il primo settembre, sempre ad Arpaise, la replica del concerto dedicato a Lucio Dalla, con l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Voce e narrazione di Marcello Balestra e Marina Bruno.

Alla kermesse «Tra Lucciole e stelle», insieme al Comune di Arpaise, capofila del progetto, partecipano anche i Comuni di Apollosa, Pietramelara, San Nicola Manfredi e Torrioni.

Ad Apollosa, il 29 agosto, «Concerto per Sant’Anna», con l’Orchestra Internazionale della Campania. A dirigere il maestro Dieter Holzapfel: attivo in tutto il mondo, ha già guidato grandi complessi come i Filarmonici delle Nazioni, l'Orchestra di Stato di Oldenburg, l'Orchestra di Stato dell'Ucraina e l'Orchestra del Festival di Sofia. Il 9 settembre, concerto del Gruppo Folk «Ausulea». Il 10 settembre «Dream &Love Duo» in concerto, con la voce di Maura Minicozzi e il contrabasso di Vanni Miele. Inoltre a San Nicola Manfredi il 31 agosto, in contrada Pagliara, il «Gran Concerto sinfonico» con l’Orchestra Internazionale della Campania. Il 7 settembre, a Monterocchetta, con lo spettacolo teatrale «Sesso Amore e Fantasia». L’8 settembre visita alla Torre Antica con escursione al fiume Sabato, per poi concludere col duo «Dream &Love Duo» in concerto.

«Come molti sanno, sono nato a Terranova – dice il direttore Leonardo Quadrini - per cui sono molto legato ad Arpaise. Ritengo che la mia direzione artistica del festival "Tra lucciole e stelle" si stia caratterizzando per la presenza qualitativa della musica classica e sinfonica, soprattutto laddove oramai leggiamo della deriva culturale e delle scelte oramai improcrastinabili di tanti direttori artistici che abusano e reiterano spettacoli di massa, trap, rap eccetera, pensando solo di fare volume di spettatori. Noi proponiamo anche quest’anno una compagnie orchestrale di grandi dimensioni, che sta riscuotendo successo in tutt’Italia: sarà presente in 5 dei 6 comuni che partecipano al progetto, portando una qualità ed una presenza quasi dimenticate». Per il sindaco di Arpaise, Enzo Forni Rossi, «il filo conduttore dell’intero progetto, condiviso insieme agli altri Comuni, è teso alla valorizzazione dei nostri luoghi, caratterizzati dal buon vivere e dalle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche presenti nelle aree interne della Campania. L’ampio cartellone della manifestazione, con ben 17 eventi distribuiti nei diversi paesi, invoglierà la visita e la permanenza nei luoghi d’origine delle nuove generazioni, alla riscoperta di una socialità tipica dei nostri piccoli centri».