Sabato 12 Maggio 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 17:57

Un caseggiato rurale e un garage in città erano i punti di riferimento di un gruppo di pericolosi pusher arrestati in nottata dalla Squadra Mobile di Benevento.Gli spacciatori erano soliti stoccare lo stupefacente in uno stabile, all’interno di un’insospettabile rimessa per auto, per poi lavorarlo nelle ore notturne in un casale in aperta campagna, lontano da sguardi indiscreti.Nella notte gli agenti hanno circondato l’edificio rurale e dopo aver bloccato la vettura con a bordo due dei pusher che trasportavano parte delle sostanze già lavorate, sono penetrati in casa.Nell’auto sono stati rinvenuti oltre 100 grammi tra cocaina ed eroina già suddivisi in dosi, mentre nell’abitazione è stato trovato circa mezzo chilogrammo delle stesse sostanze.Le sorprese non sono però finite qui perché nel garage i poliziotti si sono trovati difronte ad un vero luogo del crimine.All’interno della rimessa sono stati infatti rinvenuti: due pistole clandestine, di cui una modificata, le relative munizioni, 6 pani di hashish da circa 100 grammi ciascuno, una moto ed un’autovettura rubati.Per i tre pusher sono così’ scattate le manette, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi comuni da sparo alterate e clandestine, ricettazione.