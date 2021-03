Trovati fucili nel fuoristrada, scattano denuncia e un arresto

BENEVENTO - Viaggiavano con fucili, uno in auto regolarmente denunciato e l’altro nascosto nel bagagliaio, con matricola abrasa. Lo hanno scoperto i carabinieri durante un controllo l’altra notte in località Presta a Sant’Agata de’ Goti. Nella vettura, una Toyota Land Cruiser, erano presenti un 48enne e un 32enne, entrambi di Sant’Agata de’ Goti. Il 32enne, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, porto abusivo di armi da fuoco e arma clandestina.

I militari dell’Arma hanno, poi, anche denunciato per gli stessi reati l’altro cittadino 48enne. L’operazione è stata portata a compimento nell’ambito di un controllo della Toyota su cui viaggiavano i due aumenti. Nel corso della perquisizione dell’auto, i militari hanno trovato all’interno dell’abitacolo, un fucile da caccia marca «Benelli» modello comfort calibro 12, che è risultato essere regolarmente denunciato dal 48enne.

