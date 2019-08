Martedì 20 Agosto 2019, 18:49

Nascondeva la droga in bagno. Nella tarda mattinata di oggi sono scattate le manette per Antonio Parrella, 44enne di Benevento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In casa aveva tre involucri di cellophane termosaldati contenenti 5 grammi di eroina, un bilancino di precisione, numerose buste per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trova agli arresti domiciliari.