Furti ed evasione: condannato a 4 anni e 4 mesi

Per due furti ed evasione è stato condannato a quattro anni e quattro mesi Salvatore Giangregorio, 36 anni, beneventano. Arrestato due volte dalla polizia a distanza di dieci gironi: una prima volta il 22 dicembre dello scorso anno per aver rubato 400 litri di gasolio da un camion in sosta al rione Libertà; successivamente il 2 gennaio dopo essere evaso dai domiciliari.

In quest'ultimo caso è stato bloccato dalla polizia dopo aver commesso un furto in periferia: colpevole di aver portato via un registratore di casa di una parrucchiera. Dopo questi due casi è stato posto di nuovo ai domiciliari dove è tuttora. Ieri il verdetto con il rito abbreviato davanti al Gup Landolfi, difeso dal legale Claudio Fusco.