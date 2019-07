CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Luglio 2019, 09:32

La Samte ha accolto la richiesta del Comune di rateizzare le somme dovute per il conferimento dei rifiuti allo Stir di Casalduni. Si tratta di un conguaglio da 93.082 euro per gli anni compresi tra il 2010 e il primo quadrimestre del 2016; saranno suddivisi in tre rate da 28.011, 33.935 e 33.935 euro da corrispondere rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021. La somma aggiuntiva, che peserà per un totale complessivo di un massimo di 20-30 euro per famiglia, è stata inserita nelle bollette della Tari in arrivo.