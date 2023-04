Arte e convegni dal 24 al 26 aprile alla Rocca dei Rettori di Benevento

L'archeoclub - mostra retrospettiva di uno dei maggiori artisti beneventani: Rocco Grasso

L’Archeoclub di Benevento ha deciso di organizzare una mostra d’arte in memoria di Rocco Grasso, trasferitosi da Napoli al capoluogo sannita nel 1967, per venire ad insegnare nell’allora neonato Liceo Artistico di via Tiengo. Da allora Grasso ha vissuto ed operato in città per ben 37 anni, fino alla sua scomparsa, un anno fa. Per Franco Morante e l’Archeoclub di Benevento si tratta della prima mostra d’arte, concepita in una maniera inedita, grazie ai curatori Maurizio Cimino e Diana Grasso, figlia dell'artista, che hanno voluto l'installazione di un angolo del suo studio, con un buon numero di opere, per ricostruire in modo cronologico i frutti della sua produzione artistica. La mostra, che si tiene dal 24 al 30 aprile nella sala dell’Acquedotto della Rocca dei Rettori (visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) sarà arricchita da una lettura fotografica di Giuseppe Bonetti, oltre ad una installazione video, curata da Francesco Morante, con una lettura poetica interpretata da Linda Ocone e Maurizio Tomaciello. Oltre al Vernissage inaugurale di lunedì pomeriggio, sono previsti altri tre appuntamenti dedicati al ricordo di Rocco Grasso: il 25 aprile alle 17 Morante, affiancato dall’attrice Linda Ocone e dal musicista Antonio Passaro sarà protagonista di un reading sull’opera di Grasso, il 28 ci sarà un intervento di Nicola Scontrino, docente di storia dell’arte dell’università di Salerno, sul contesto storico e artistico in cui ha operato Rocco Grasso ed il 29 alle 17 verrà eseguito un ensemble di violini,con Debora Bovino, Emilio e Mario Compare e Giuseppe Morante.



Il laboratorio per la felicità pubblica

Il 26 aprile, presso il centro servizi per il volontariato, in viale Mellusi 68, alle 17.30 si tiene il convegno "Dialoghi sulla sostenibilità", evento organizzato dal laboratorio per la felicità pubblica, coordinato da Ettore Rossi. Oltre a Rossi, interverranno la direttrice del centro servizi per il volontariato di Benevento e Avellino, Maria Cristina Aceto, i docenti dell'Università del Sannio Alessio Valente e Guido Tortorella Esposito, l'architetto urbanista Franco Bove e Antonio Leone, coordinatore del CNR, che disquisiranno sul tema "Benevento e il Sannio: scenari della crisi e visioni future".

Emergenza carceri

Sempre mercoledì 26 a Palazzo Paolo V, in corso Garibaldi a Benevento, alle 10.30 si terrà l'evento organizzato dal gruppo PiùEuropa Benevento "Emergenza carceri". Il dibattito pubblico affronterà tre temi molto delicati: il sovraffollamento carcerario, la riabilitazione del detenuto e l'agognata riforma per una “giustizia giusta”. Saranno presenti, oltre a Manuela Zambrano e Bruno Gambardella, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’assemblea nazionale di PiùEuropa, Alfonso Maria Gallo, membro di Segreteria Nazionale di PiùEuropa ed il Presidente del Gruppo PiùEuropa Benevento, Vittorio Vallone, il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, il neo vicesegretario nazionale di PiùEuropa Piercamillo Falasca, Umberto Del Basso De Caro, già sottosegretario alle infrastrutture e i trasporti, Luigi Diego Perifano, presidente della LIDU di Benevento. Modera il giornalista del Mattino Paolo Bocchino. Hanno aderito anche le associazioni campane Libera dalle Mafie, rappresentata da Antonio D'Amore della Segreteria Regionale, Gfe Benevento, nella persona del Segretario Stefano Orlacchio, Civico 22 con il segretario Argemino Parente, referente carceri Sale della Terra e i partiti Democratico e Azione della provincia di Benevento.

Per segnalare mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it