Oltre trenta anni di attività laboratoriale per insegnare a ragazzi e giovani la funzione sociale del teatro. Non solo passione ma la ferma convinzione di come il teatro possa esercitare un'azione per recuperare il senso ed il valore di stare insieme. La Solot, la compagnia teatrale di Benevento e la sua scuola di recitazione, Teatro Studio e TeatroStudio ragazzi, hanno favorito in tutti questi anni l'avvicinarsi al teatro di giovani e giovanissimi che hanno trovato nei laboratori la forza di aprirsi agli altri e la piena consapevolezza di sé e del proprio corpo. «La nostra attività non è certamente solo quella di far amare il teatro o insegnare a recitare. L'obiettivo dei nostri corsi spiega Michelangelo Fetto tra i fondatori della Solot è quello di aiutare i giovani ad aprirsi, a stare a contatto con gli altri. L'impressione che oggi si ha dei giovani è quella di spacconi; li si crede integrati nella società. La verità è un'altra. Oggi i giovani sono timidi, sono chiusi in se stessi e, molto spesso, non hanno neanche il coraggio di guardare negli occhi il prossimo».

Funzione salvifica del teatro? Molto spesso sì. Soprattutto in questo periodo postpandemia che, imponendo la segregazione, ha reso difficili i rapporti sociali, in special modo per la mancanza o la carenza di luoghi di aggregazione. «Nel corso degli anni la tipologia dei nostri allievi è cambiata. Nei primi anni spiega Fetto i nostri allievi si iscrivevano ai corsi perché appassionati del teatro e contaminati dall'amore per ciò che avevano visto in palcoscenico. Oggi, passione a parte, la frequenza ai nostri corsi nasce dall'esigenza di curare la persona, vincendo le insicurezze, trovando la consapevolezza di sé per costruire un rapporto fattivo con gli altri».

Numero record per l'attività dei laboratori per l'anno 2022/23 con cento iscritti suddivisi nei vari corsi. Per i ragazzi più grandi due i corsi con un triennio formativo: TeatroStudio dai 16 ai 26 anni e TeatroStudio over 26 senza alcun limite di età. Tra i docenti base lo stesso Fetto e Antonio Intorcia. Accanto a due corsi si aggiunge il corso di postural training svolto da Celeste Mervoglino, anche questo rivolto alla fascia di adulti dai 26 anni a salire.

In questi 30 anni di attività tanti sono stati i giovani che, uscendo dalla scuola di recitazione beneventana, sono rimasti nel mondo del teatro svolgendo il ruolo di attori, registi, programmatori anche per le televisioni. «Tra le migliaia di ragazzi che hanno frequentato i nostri corsi vediamo con tanta soddisfazione il successo dei nostri allievi dice con piacere Fetto -: Enrico Torzillo, Viviana Altieri, Enzo De Luca, Cosimo Ricciolino tanto per citarne alcuni. Molti altri recitano e lavorano con le compagnie teatrali che operano sul territorio. Ma, al di là del successo in palcoscenico, siamo contenti anche per tutti quelli che hanno costruito la loro vita con serenità alcuni restando nel Sannio, altri, purtroppo, andando via». Oltre ai corsi, che prevedono due incontri a settimana, la Solot propone agli allievi stage finalizzati, come quello appena concluso con Enrico Torzillo.

E poi ancora Maria Laura Simeone, Enzo Mirone, Rosario Giglio. Attivissimo anche il settore ragazzi. Anche in questo caso due i corsi base: quello che vede iscritti i bambini dai 7 agli 11 anni affidato a Katiuscia Romano e quello dei ragazzi dai 12 ai 15 anni affidato a Paola Fetto che vanta un'esperienza nella Solot di 25 anni nella formazione ragazzi. Anche in questo settore due incontri settimanali, della durata di un'ora per i più piccoli e di un'ora e mezza per i più grandicelli, con open class nel corso dell'anno di studio e con un saggio di fine anno aperto al pubblico. «I nostri incontri tendono a far superare la timidezza tipica di molti giovanissimi sottolinea Paola Fetto e per favorire l'inclusione sociale di ragazzi con difficoltà».