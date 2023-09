Con la conferenza di presentazione in programma mercoledì, alle 11, presso la sala convegni del Csv Irpinia Sannio di viale Mellusi a Benevento, prenderà il via la quindicesima edizione del «Social Film Festival ArTelesia». Sarà l'occasione per svelare i dettagli del programma della rassegna in programma nel capoluogo dal 27 settembre al 6 ottobre. Non mancano, intanto, le anticipazioni.

Madrina del festival sarà l'attrice Beatrice Arnera. Presidente di giuria sarà invece Francesco Pannofino. Tra gli ospiti più attesi Antonio De Matteo, di «Mare fuori». Diversi gli appuntamenti e diverse anche le location toccate dal festival nell'ambito di un programma scandito da proiezioni e laboratori, spettacoli teatrali e momenti di sensibilizzazione sui temi della disabilità, della diversità e della tutela dell'ambiente. Si parte con «Back to School» da mercoledì 27 a sabato 30 settembre, presso il Cinema Teatro San Marco.

Quattro matinées promosse con la partecipazione del Miur, dedicate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che saranno anche i giurati chiamati a valutare i cortometraggi in concorso per la sezione «School and University». Il 29 settembre, alle 11, ospiti del Festival saranno l'influencer disabile Benedetta De Luca e il giornalista Luca Abete, con l'incontro motivazionale «#Noncifermanessuno». Il giorno dopo, sabato 30, sempre alle 11, l'ospite sarà Maurizio De Giovanni, che si esibirà ne «La notte prima», con accompagnamento musicale di Gianvittorio Fallace.

In platea, con i ragazzi delle scuole sannite, ci saranno anche gli studenti dell'istituto comprensivo di Pianoro (Bologna). In contemporanea, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, dal 27 settembre al primo ottobre, saranno proiettati tutti i giorni i film selezionati. Il pomeriggio del 27, sempre al Comunale, si terrà la masterclass «Il cinema fatto dai ragazzi», un workshop di «didattica innovativa del linguaggio cinematografico» a cura della scuola di cinema «Nanni Loy» di Napoli. Il 29, alle 18, spazio a «La valigia delle storie», talk-show sull'inclusione e la solidarietà a cura di Franco Francesca. E tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 19, in piazza Castello, per i più piccoli sarà allestita «La città dei Bambini», con laboratori creativi ecosostenibili, sportivi e linguistici.

Il festival farà tappa anche alla casa circondariale di Benevento il 30 settembre, alle 14, quando sarà premiato il film vincitore del concorso «Cortincarcere». La sera del 30, invece, presso il Comunale si terrà la serata di premiazione condotta da Gigi & Ross con la partecipazione di attori, registi e sceneggiatori del panorama cinematografico nazionale e internazionale. Sarà quella la serata di gala, diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

Inoltre Giovanni Muciaccia sbarcherà in città domenica primo ottobre, quando dalle 16 alle 18 coinvolgerà i bambini nel laboratorio creativo eco-sostenibile «Art attack». Nella stessa serata, a partire dalle 20.30, Anna Foglietta porterà in scena lo spettacolo «Una guerra». «Un magnifico dipinto policromatico raccontano gli organizzatori - denso di tensioni e brividi provenienti dalle cavità remote del mare e dalle macerie sulla terra».

Il «Social Film Festival ArTelesia» avrà una sua appendice venerdì 6 ottobre. In quella data, infatti, andrà in scena presso il teatro Vittorio Emmanuele lo spettacolo teatrale «Vico Sirene», di Fortunato Calvino con Gigi & Ross.

Un programma che andrà a completarsi nei prossimi giorni, quando l'organizzazione svelerà sorprese e novità, per le quali son in via di definizione gli ultimi dettagli.