Asl di Benevento, budget esauriti ora incubo liste d'attesa

Ancora non è cominciato l'assalto ai centri diagnostici accreditati da parte dell'utenza che, dal 15 e dal 23 ottobre, dovrà fare a meno delle prestazioni gratuite nelle strutture private per la diagnostica per immagini e di laboratorio. Tuttavia, i laboratori privati sono già pronti a dover svolgere il doppio del lavoro nelle settimane precedenti alle date fatidiche in cui non potranno più garantire prestazioni gratuite. «L'esaurimento dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati