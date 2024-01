Si apre un ampio spiraglio per le assunzioni nelle aziende ospedaliere e sanitarie del Sannio e dell'intero territorio regionale, che riscuote i consensi dell'Ordine dei medici di Benevento e dell'organizzazione sindacale Cisl Fp. «La decisione del presidente della Regione Campania - spiega Lorenzo Medici, segretario regionale Cisl Fp - di avviare subito lo scorrimento delle graduatorie degli idonei in tutte le Asl e le aziende ospedaliere e di prevedere un concorsone unico per coprire il fabbisogno di primo intervento e di degenza, nel caso in cui non si riuscissero a coprire i vuoti in organico, ci trova sicuramente d'accordo ma bisogna passare subito alla fase successiva e aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria per individuare i bisogni di ogni singola azienda». Per riuscire a sopperire in tempi brevi alle necessità di risorse umane nelle strutture pubbliche sanitarie del Sannio, sarebbe necessario procedere a un «censimento» circostanziato e puntuale dei profili professionali carenti e mettere in atto tutte le procedure necessarie per il reclutamento per direttissima dei precari e degli idonei, fino ad arrivare a un bando che consenta di coprire tutti i vuoti, sia nell'ambito dell'emergenza-urgenza, che in altri reparti. Si tratta di provvedimenti drastici ma che potrebbero dimostrarsi risolutivi se saranno attivati dal governatore della Campania per risolvere le criticità attualmente esistenti in ambito sanitario.

«Come Ordine - sottolinea Giovanni Ianniello, presidente dell'Omceo provinciale accogliamo sempre con favore ogni iniziativa in grado di migliorare i livelli assistenziali nel nostro territorio. Ritengo, tuttavia, che se avviare lo scorrimento delle graduatorie degli idonei sia di rapida e facile applicazione, sarà più complesso l'organizzazione di un concorso unico regionale. Rimane in ogni caso il problema della partecipazione anche al concorso unico, dell'accettazione degli incarichi e della fidelizzazione a una determinata struttura». Sia all'Asl che al «Rummo» mancano soprattutto i medici dell'emergenza-urgenza, che prestano servizio sulle ambulanze del 118 e in Pronto soccorso. Una carenza che determina gravi disagi all'utenza e che è determinata sia dal carico di responsabilità e dallo stress accumulato che dal maggiore rischio di aggressioni a cui sono esposti. In seguito al concorso per l'assunzione di sei dirigenti medici da destinare all'unità complessa di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, sono stati immessi in servizio tre nuovi specialisti dell'emergenza ma due di loro sono passati dalle fila del 118 alla corsia del Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera. In pratica, i medici dell'emergenza hanno lasciato un presidio in sofferenza preferendone un altro, tirando da una parte una coperta sempre più corta e lasciando scoperta l'altra parte. Nel Sannio, come nel resto della regione, non sono mai stati introdotti i medici a «gettone», che svolgono il loro turno di lavoro e vanno via, perché non garantiscono la continuità assistenziale.

I nuovi provvedimenti in itinere sono stati annunciati direttamente dal governatore De Luca, per il quale «la Sanità pubblica è sull'orlo del disastro e i cittadini spendono 40 milioni di euro per eseguire prestazioni a pagamento nei centri privati dell'intero territorio, per superare lo scoglio delle liste d'attesa che non saranno mai abbattute finché mancheranno i medici. È necessario utilizzare da subito i giovani laureati appena usciti dall'università, assumerli a tempo indeterminato ancor prima che conseguano la specializzazione e prevedere un incentivo di 1.000 euro al mese per i medici del Pronto soccorso che continuano a mancare perché non rispondono ai concorsi. Quindi, faremo lo scorrimento delle graduatorie e un concorso unico in Regione Campania per far fronte subito alle criticità che stanno distruggendo la nostra sanità». Allo stato attuale, mancano 15 medici sulle ambulanze del 118 e non è ancora completo l'organico dei reparti dell'emergenza del Pronto soccorso, che avrebbe necessità di un numero maggiore di dirigenti medici per avere un più ampio respiro soprattutto nella programmazione dei turni notturni che sono più difficili da organizzare, a causa della mancanza di disponibilità di personale per coprirli. Se si riuscisse a mettere in atto nell'immediato il piano del governatore De Luca, con il reclutamento di giovani medici, la maggior parte delle criticità delle strutture sanitarie del territorio sarebbe risolta.