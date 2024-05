Sono 631 le prestazioni erogate nel Sannio nell’arco di pochi mesi di attività degli psicologi di base nei distretti sanitari dell'Asl. Il servizio, completato nel mese di febbraio con la copertura della sede di San Bartolomeo in Galdo, che è stata l'ultima a essere avviata, ha avviato un percorso virtuoso, che deve essere ancora migliorato. La Campania è stata la prima Regione in Italia a introdurre il servizio di psicologia di base, che garantisce un primo livello gratuito di assistenza. La presenza dello psicologo a disposizione dell'utenza ha lo scopo di sostenere e integrare l'azione dei medici di Medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti delle strutture di Salute mentale, rispondendo ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini sanniti.

APPROFONDIMENTI Benevento, l'Asl punta sulle piattaforme digitali: progetti in vetrina a Roma Benevento, lavori all'ospedale Rummo: interventi a rilento per la terapia intesiva Benevento, ambulanze e medici le associazioni: «L'Asl fornisca i dati sui turni»

Tuttavia, affinché abbia un impatto positivo su tutto il sistema sanitario provinciale, attraverso la riduzione dei ricoveri impropri, delle prescrizioni di psicofarmaci e degli accessi in Pronto soccorso per sintomi riconducibili a stati d'ansia e disturbi dell'umore, deve essere ancora perfezionato e potenziato. «Nelle nostre realtà - spiegano gli esperti - c'è diffidenza nei confronti dello psicologo, perché è ancora difficile far capire ai pazienti che, in alcune circostanze, è necessaria l'azione del terapeuta per sciogliere i nodi che ci portiamo dentro ed è quindi importante che i medici di famiglia, che hanno un rapporto di fiducia con gli assistiti, riescano a veicolare il messaggio dell'importanza dello psicologo per “curare” l'anima oltre che il corpo, soprattutto in questo momento storico in cui la pandemia ha contribuito non poco a far saltare equilibri familiari e sociali, ha scardinato le certezze, ha creato vuoti nell'ambito della socializzazione tra i bambini e gli adolescenti, costretti in casa per lunghi mesi. Dopo l'emergenza Covid e il lockdown, abbiamo avuto un aumento esponenziale di richieste di aiuto per i ragazzini sia in fase preadolescenziale che nel pieno dell'adolescenza». A loro avviso «il Sannio è pieno di giovanissimi in difficoltà perché il Covid ha fatto perdere i punti di riferimento ai ragazzi già impegnati a fronteggiare una fase difficile della crescita». Non bisogna dimenticare, infatti, che dopo la pandemia sono aumentate in maniera esponenziale le malattie psichiatriche che comprendono depressione, ansia e disturbo post-traumatico da stress, sia per effetto diretto del Covid che a causa del lungo periodo di isolamento che la popolazione, ma in special modo proprio i bambini e gli adolescenti, non erano preparati ad affrontare.

IL SUPPORTO

Il supporto dell'esperto è necessario anche per chi si sottopone agli screening oncologici perché i comportamenti individuali costituiscono elementi critici nel processo di prevenzione della malattia oncologica. L'intervento dello psicologo è potenzialmente in grado di contribuire al perseguimento di obiettivi di prevenzione, attraverso l'induzione a modificare gli stili di vita ma anche attraverso l'acquisizione di tecniche per affrontare lo stress correlato a una diagnosi di cancro e alle difficoltà che nascono dai trattamenti per ottenerne la remissione. Recentemente, Asl e Unisannio hanno siglato anche un protocollo d'intesa per contrastare il disagio psicologico della popolazione studentesca, mirato a contrastare fenomeni di disagio psichico ed emotivo in grado di generare fenomeni di rallentamento degli studi o di abbandono da parte degli studenti. In Regione si sta lavorando anche a una legge per istituire il servizio di psicologia scolastica, che consentirà di fornire supporto psicologico a studenti, docenti e genitori.