C'è il progetto esecutivo per l'efficientamento energetico della centrale termica della struttura Asl di San Bartolomeo in Galdo. L'immobile, ex sede del presidio ospedaliero, ora ospita l'ospedale di comunità, il Psaut (postazione fissa di primo soccorso territoriale h24), la diagnostica per immagini, il laboratorio di analisi, il centro antidiabete e la specialistica ambulatoriale. I lavori per la realizzazione della rete di adduzione di gas metano e per la trasformazione e l'efficientamento energetico della centrale termica, per un costo complessivo di 121.000 euro, è urgente in quanto, la vecchia caldaia alimentata a gasolio, installata a servizio dell'impianto di riscaldamento dell'intera struttura, è completamente fuori uso e non riparabile. Contestualmente, la centrale termica necessita di interventi di adeguamento e manutenzione generale. L'urgenza nasce anche dal fatto che per l'ospedale di comunità, ormai entrato a regime, il riscaldamento è una necessità imprescindibile, considerate le temperature poco clementi del Fortore. È dunque importante garantire all'utenza e al personale sanitario che presta servizio negli ambulatori e negli altri locali della struttura di poter usufruire del riscaldamento.

